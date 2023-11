Le RC Lens a eu chaud pour son transfert historique

Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer dans le secteur offensif suite au départ de Loïs Openda, le RC Lens a mis la main sur Elye Wahi. L'attaquant de 20 ans est d'ailleurs devenu le transfert le plus cher de l'histoire des Sang et Or. Et pour le recruter, le club lensois a doublé de nombreux prétendants, qui voulaient également s'attacher les services du crack de Montpellier.

Le RC Lens a doublé tout le monde pour Wahi

Comme le rapporte AS , plusieurs clubs étaient sur le coup pour Elye Wahi. Mais le RC Lens a su se montrer plus convaincant, notamment grâce à son offre de 30M€. L’attaquant de 20 ans a donc débarqué chez les Sang et Or, qui ont eu très chaud dans ce dossier. Mais depuis son transfert, l’international Espoirs français peine à faire oublier Loïs Openda.

Son transfert n'est pas encore une réussite

Auteur de seulement 3 buts et 2 passes décisives en 14 rencontres toutes compétitions confondues, Elye Wahi n’a pas encore pleinement digéré son transfert et ne s’est toujours pas adapté à son nouvel environnement. Reste maintenant à voir s’il saura redresser la barre assez rapidement, afin d’éviter de faire un flop au RC Lens.