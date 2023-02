Le Qatar préparait un projet fou après le PSG, une réponse tombe

Thomas Bourseau

Au cours de l’année 2023, il a été spécifié par la presse anglaise dernièrement que QSI projetait de partiellement racheter les parts du capital d’un gros club anglais. Ce ne devrait cependant pas être Manchester United qui pourrait tomber entre les mains d’investisseurs qataris autres que QSI.

C’est un secret de polichinelle tant la volonté d’un rachat partiel d’un club anglais de la part de Qatar Sports Investments a été étalée dans la presse ces dernières semaines. Journaliste pour CBS Sports , Ben Jacobs évoquait dernièrement un rendez-vous entre le président du PSG, à savoir Nasser Al-Khelaïfi, et son homologue de Tottenham qui n’est autre que Daniel Levy. L’objectif de QSI, qui tient déjà le PSG, serait d’investir partiellement dans le capital d’un cador anglais.

Liverpool ou Manchester United, prochaines cibles de QSI ?

Outre Tottenham, il a également été question d’une offensive auprès de Liverpool ou encore de Manchester United, les deux clubs ayant été mis en vente par le Fenway Sports Group et la famille Glazer. Pour ce qui est de Manchester United, les chances de rachat de QSI pourraient bien voler en éclat incessamment sous peu.

PSG : Mbappé est prêt à faire une annonce tonitruante https://t.co/sGU3jStvSw pic.twitter.com/59oKjQUx2u — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

Des investisseurs qataris, autres que QSI, vont tenter un coup de maître avec United