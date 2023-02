Le Qatar lance une révolution après le PSG, son projet prend forme

Thomas Bourseau

Qatar Sports Investments aimerait franchir un nouveau cap en ajoutant un grand nom du football européen à sa ceinture après le PSG, mais cette fois-ci en tant qu’investisseur minoritaire. Un investissement jusqu’à 15% serait d’actualité et deux clubs anglais pourraient en profiter.

Depuis l’été 2011, le Qatar Sports Investments est parvenu à faire du PSG une puissance du football français, puis européen ainsi que mondial. En effet, de par ses opérations marketing et les signatures de stars ronflantes au fil de la dernière décennie, QSI a mis les projecteurs sur le PSG. Et maintenant ? Les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain aimeraient développer QSI au cours de l’année 2023.

QSI voudrait opérer en Angleterre

Et cela passerait par l’Angleterre. C’est du moins l’information que Ben Jacobs divulguait dernièrement. Le journaliste de CBS Sports confiait dernièrement sur son compte Twitter que l’objectif de QSI cette année était de s’implanter en Angleterre, mais pas seulement. Outre le pays du football, Qatar Sports Investments regarderait également du côté de l’Amérique du sud.

Un rachat entre 10 et 15% de Liverpool ou de United ?

Cependant, le football anglais serait bel et bien la priorité de QSI. C’est en effet la tendance que The Athletic a confirmé ces dernières heures. Alors que Manchester United par la famille Glazer et Liverpool par le biais de Fenway Sports Group aimeraient tous deux soit passer la main soit vendre une partie de leur capital, The Athletic explique que QSI pourrait racheter entre 10 et 15% des clubs en question si un accord était trouvé après avoir entièrement racheté le PSG en 2011.