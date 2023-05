Le PSG veut l'offrir à Mbappé, une grande nouvelle tombe

Alexis Brunet

Le PSG s'intéresse à de nombreux joueurs pour le mercato d'été. Et la grande majorité des profils ciblés sont des attaquants, et ce, afin de venir prêter main-forte à Mbappé, qui devrait voir Lionel Messi et Neymar partir à l'intersaison. Et Luis Campos a reçu une grande nouvelle, puisqu'un rival de poids s'est retiré de la course à la signature d'Harry Kane.

Selon le nouveau plan du PSG, Kylian Mbappé sera encore plus la tête de gondole du projet parisien la saison prochaine. Le club de la capitale souhaite construire une équipe autour du Français, en majorité composée de jeunes joueurs de nationalité française si possible, et ce, dans le but de satisfaire une certaine base de fans. Pour ce faire, il va falloir faire des choix importants.

Messi et Neymar ne devraient pas rester à Paris

Pour faire encore un peu plus briller Mbappé, Paris doit libérer l'espace autour de sa star. Ainsi, Lionel Messi et Neymar sont poussés vers la sortie. Cela sera facile de se séparer l'Argentin, qui est en fin de contrat cet été, mais moins pour le Brésilien, qui est lié au PSG jusqu'en 2027, comme annoncé par Le 10 Sport.

Kane ne rejoindra pas le Real