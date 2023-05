Le PSG se rate, le vestiaire fait une grande promesse

Hugo Chirossel

Si le PSG est bien parti pour remporter le 11e titre de champion de France de son histoire, cette saison laissera tout de même un goût amer. Les performances du club de la capitale n’ont pas convaincu avec une nouvelle élimination en Ligue des champions dès les huitièmes de finale. Gianluigi Donnarumma a reconnu les problèmes des Parisiens et a promis de faire mieux la saison prochaine.

Depuis le rachat du club par le Qatar en 2011, le PSG rêve de soulever la première Ligue des champions de son histoire. Une quête qui reste un échec jusqu’à maintenant, malgré une finale disputée en 2020. Cette saison, le club de la capitale n’a pas su aller au-delà des huitièmes de finale, où les hommes de Christophe Galtier ont été éliminés par le Bayern Munich.

« Je suis convaincu que nous continuerons à réaliser de belles choses ensemble dans les années à venir »

En marge de sa prolongation jusqu’en juin 2028, Marquinhos a pris la parole, affichant notamment sa joie et se montrant optimiste pour la suite : « Je suis très heureux d'annoncer cette prolongation de contrat, mais aussi très fier. C'est un moment très spécial pour moi. Le Paris Saint-Germain m'a toujours donné beaucoup de confiance, et moi aussi, j’ai énormément confiance en ce club. Je suis convaincu que nous continuerons à réaliser de belles choses ensemble dans les années à venir. »

« On va chercher à s’améliorer et faire mieux la saison prochaine »