PSG : Kylian Mbappé se fait trahir par un ami

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en course pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé va devoir affronter la rude concurrence d’Alexandre Lacazette pour cette récompense honorifique. Et Rayan Cherki, malgré son amitié avec l’attaquant du PSG, va tout faire pour aider à faire sacrer son partenaire de l’OL.

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé (PSG) et Rayan Cherki (OL) entretiennent une amitié à distance, et Daniel Riolo répète même en boucle depuis plusieurs mois sur RMC Sport que l’entourage de l’attaquant du PSG fait le forcing en interne pour recruter le jeune crack lyonnais. Mais cette amitié semble avoir ses limites malgré tout.

Lacazette ou Mbappé, Cherki a tranché

En effet, interrogé en zone mixte vendredi soir après la victoire de l’OL contre l’AS Monaco (3-1), Rayan Cherki a évoqué une (gentille) trahison envers Kylian Mbappé : « Lacazette meilleur buteur de L1 ? Bien sûr, il sait que je vais tout faire pour qu’il gagne même si Kylian est mon ami. Je pense que ça va être une guerre jusqu’à la fin du championnat », a lâché le jeune crack de l’OL.

La guerre est déclarée

Pour rappel, Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette occupent ensemble la tête du classement des buteurs du championnat avec 26 réalisations chacun, mais un match en moins pour l’attaquant du PSG qui ira défier l’AJ Auxerre dimanche soir.