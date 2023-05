Le PSG en plein clash, la solution est enfin trouvée

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG vit une saison compliquée. Mais il y a deux semaines, le club de la capitale était au fond du trou après sa défaite contre Lorient, ce qui a poussé les supporters à manifester. Mécontent de la réaction du club, le CUP (Collectif Ultra Paris) a décidé de cesser ses activités. Les dirigeants parisiens, qui voulaient absolument fêter leur futur titre avec les supporters, se sont empressés de trouver un accord. Quitte à faire quelques concessions.

Au cœur d’une saison galère, le PSG a dû gérer plusieurs situations épineuses avec ses propres supporters. Après une défaite à domicile contre Lorient et le séjour improvisé de Lionel Messi en Arabie saoudite, le CUP (Collectif Ultra Paris) a participé à la manifestation qui a eu lieu au siège du PSG. Et une semaine après, le groupe de supporters annonçait qu’il allait cesser ses activités jusqu’à la fin de la saison.

Le PSG et le CUP enfin réconciliés

Un coup dur pour le PSG qui, malgré la situation déplorable, fonce vers un 11ème titre de champion de France. Un record. Logiquement, les dirigeants parisiens espéraient trouver un accord pour que le CUP revienne au stade afin de célébrer ce titre. Les deux parties ont fini par s’entendre et le PSG a décidé de communiquer à ce sujet : « Le PSG estime que les supporters sont le fondement du club, qu'ils soutiennent dans les bons comme dans les mauvais moments. À la suite de réunions récentes, plusieurs propositions sont en cours d'élaboration pour rendre l'expérience des supporters du PSG plus vivante, plus inclusive et plus collective ».

Ils pourront fêter le titre