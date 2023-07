Le PSG veut frapper fort en Ligue 1, qui faut-il recruter ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com, le Paris Saint-Germain est passé à l’action pour Bradley Barcola. Une première offre a été dégainée par le club de la capitale, recalé par l’OL. Pour autant, Luis Campos n’a pas l’intention de baisser les bras, alors que d’autres joueurs de Ligue 1 ont dernièrement été annoncés dans le viseur du PSG. Selon vous, vers qui faut-il se tourner en priorité ?

Déjà six recrues au PSG, qui s’est attaché les services de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Lucas Hernandez et Cher Ndour en cette première partie de mercato. Soit autant de renforts que l’été dernier, mais le club de la capitale est encore loin d’avoir fini ses achats. Un gardien est attendu après le grave accident de Sergio Rico, tandis que l’état de Nuno Mendes, toujours blessé, amène les dirigeants à s’interroger sur le flanc gauche de la défense. En attaque, le PSG ne doute pas et attend du sang neuf.

Le PSG s’attaque à Barcola

La formation parisienne veut en effet frapper fort en s’attachant les services d’un avant-centre, mais pas seulement. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Bernardo Silva est également ciblé par le PSG, qui apprécie aussi le profil de Bradley Barcola. La pépite de l’OL séduirait notamment Luis Enrique, au point qu’une première offre a été dégainée pour le jeune français selon nos informations. Malgré le refus des Gones , le club de la capitale n’a pas baissé les bras, alors qu’un accord contractuel a déjà été trouvé avec Bradley Barcola.

D’autres joueurs ont été pistés

Si ses qualités séduisent l’état-major du club, l’intérêt affiché pour Bradley Barcola est aussi justifié par la nécessité pour le PSG de recruter français, alors que l’UEFA impose un certain nombre de joueurs formés localement dans les listes des inscrits pour la Ligue des champions. Outre Barcola, d’autres éléments en Ligue 1 ont également été cités sur les tablettes du PSG ces dernières semaines, à l’instar d’Elye Wahi (Montpellier), Youssouf Fofana (AS Monaco), Rayan Cherki (OL) ou encore Khéphren Thuram (OGC Nice).



