Le PSG veut faire un cadeau à Mbappé, c’est totalement validé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste

Déjà focalisé sur le mercato estival qui approche à grands pas, le PSG est passé à l’offensive dans le dossier Bernardo Silva comme l’a confié en exclusivité le10sport.com. L’international portugais souhaite quitter Manchester City cet été et Paris le tente. Jérome Rothen est conquis par cette piste.

Le PSG a déjà lancé son mercato estival. Même si Paris est bien parti pour conserver son titre de champion de France, Luis Campos a conscience que les objectifs sportifs sont loin d’avoir été atteints. Le PSG doit changer pas mal de choses dans son effectif, notamment remplacer Lionel Messi qui partira au terme de son contrat. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG est passé à l’offensive dans le dossier Bernardo Silva. Une information confirmée par RMC Sport, L’Équipe ou encore Le Parisien.

Bernardo Silva a des envies d’ailleurs

Auteur d’une nouvelle saison de qualité avec Manchester City, Bernardo Silva serait lassé de l’environnement mancunien. L’international portugais veut vivre ailleurs et Paris est une ville qui lui plaît, il retrouverait notamment Kylian Mbappé, son ancien coéquipier à l’AS Monaco. Déjà désireux de quitter Manchester City l’été passé, Bernardo Silva pourrait franchir le cap cet été. Et le PSG est bien positionné.

«On passe un cap»