Le PSG veut boucler un transfert de folie, un deal surréaliste se prépare

Jean de Teyssière

Lionel Messi a quitté le PSG pour rejoindre l'Inter Miami et Luis Campos doit maintenant trouver un remplaçant à la hauteur. Et Manchester City détient ce que le club de la capitale souhaiterait : Bernardo Silva. Pour arriver à ses fins, Luis Campos est prêt à tout et tenterait un deal improbable mêlant Gianluigi Donnarumma.

Véritable artisan de la première Ligue des Champions remportée par Manchester City, Bernardo Silva a des envies d'ailleurs. Sous contrat jusqu'en 2025 avec les Skyblues, le Portugais souhaiterait quitter le club et le PSG semble être en pole position pour le récupérer. Les tensions géopolitiques entre les Émirats Arabes Unis et le Qatar, propriétaires de City et du PSG rendent le deal compliqué mais le club parisien n'a pas dit son dernier mot.

City fixe le prix de Bernardo Silva à plus de 70M€

Comme annoncé par le10sport.com, Bernardo Silva est tout en haut de liste de Luis Campos, le conseiller du football du PSG pour le mercato estival. Fraîchement champion d'Europe avec Manchester City, l'ancien Monégasque semble être arrivé au bout de son cycle avec les Citizens. Mais selon la presse espagnole, pour le lâcher, Manchester City n'en attend pas moins de 70M€ et le chiffre pourrait bien augmenter s'il s'agit de le vendre au PSG, détenu par le Qatar.

PSG : Mbappé lâche une bombe, Aulas hallucine https://t.co/zJKOPg7Dsj pic.twitter.com/hGEAuOoK74 — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Donnarumma échangé pour Bernardo Silva ?