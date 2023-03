Le PSG veut boucler un transfert à 130M€, le verdict tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un buteur capable d'épauler Kylian Mbappé, le PSG aurait coché le nom de Victor Osimhen, dont l'avenir au Napoli demeure incertain. Mais le joueur, valorisé 130M€, n'aurait pas l'intention de retrouver Luis Campos la saison prochaine. L'attaquant privilégierait un départ en Premier League ou en Bundesliga.

Victor Osimhen est en feu. Auteur d'un doublé en huitièmes de finale retour de Ligue des champions face à l'Eintracht Francfort ce mercredi soir, le buteur participe grandement à la bonne saison du Napoli. Mais revers de la médaille pour la formation italienne, l'attaquant nigérian a éveillé l'intérêt de nombreuses équipes européennes, notamment du PSG. A l'origine de son arrivée au LOSC en 2019, Luis Campos souhaiterait l'attirer en fin de saison pour épauler Kylian Mbappé. Interrogé sur son avenir mercredi soir, Osimhen n'a pas livré sa réponse.

Le PSG tente un énorme transfert, «tout dépendra de Mbappé» https://t.co/y3LkSL7AZB pic.twitter.com/Fa3EZK5U30 — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Osimhen fait durer le suspense

« Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. A la fin de la saison, je me réunirai avec mes agents et nous discuterons. Je serai également en pourparlers avec Naples. Je suis incroyablement reconnaissant envers Naples. Nous trouverons une bonne solution ensemble. Nous voulons donner le Scudetto aux supporters de Naples. La passion pour le football ici est quelque chose d'indescriptible » a confié le buteur de 24 ans.

Le PSG ne rentrerait pas dans ses plans