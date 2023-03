C’est confirmé, le PSG lance une révolution à 130M€ pour Mbappé

Thomas Bourseau

Luis Campos connaît bien Victor Osimhen pour l’avoir recruté au LOSC en 2019. Conseiller football du PSG, le Portugais voudrait y attirer le Nigérian afin de combler Kylian Mbappé entre autres. Thierry Henry a confirmé la tendance au même titre que la concurrence venue de Premier League pour le buteur du Napoli.

Au début de saison, Kylian Mbappé n’a pas caché à deux reprises son mécontentement d’évoluer en tant que pivot à la pointe de l’attaque du PSG. Ledit mécontentement pourrait provenir d’une promesse non tenue de la direction du Paris Saint-Germain évoquée lors des discussions pour sa prolongation de contrat au printemps 2022. Le conseiller football du PSG, qui n’est autre que Luis Campos, chercherait à remédier à cette situation et envisagerait notamment la piste Victor Osimhen pour que Mbappé puisse tourner autour de lui.

Osimhen privilégie la Premier League malgré la présence du PSG sur le dossier

Cependant, outre le fait que le Napoli serait susceptible de réclamer au moins 130M€ pour accepter de céder son serial buteur selon différents médias, le PSG aura fort à faire dans cette opération puisque la Premier League est attrayante aux yeux de l’international nigérian comme il le confiait dernièrement. Chelsea et Manchester United s’intéresseraient au profil du meilleur buteur de Serie A de la saison. Thierry Henry a confirmé la tendance, tout comme le souhait du PSG de recruter un attaquant pour combler Kylian Mbappé.

Henry confirme le projet du PSG avec Osimhen et Mbappé