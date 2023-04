Le PSG veut boucler le transfert de l’été, voilà la solution

Thomas Bourseau

Victor Osimhen pourrait bien être l’une des belles recrues parisiennes de l’été, mais l’Europe s’arracherait l’ancien joueur du LOSC qui flambe avec le Napoli. Pour le recruter, le PSG serait susceptible de devoir faire confiance aux jeunes selon Loïc Tanzi.

Le mercato estival approche à grands pas et la saison du PSG semble être quasiment terminée. De par son avance plutôt confortable de huit points au classement de Ligue 1 sur son dauphin qu’est l’OM, le Paris Saint-Germain semble déjà bien tourné vers le marché des transferts. Selon RMC Sport , la priorité absolue du PSG dans le secteur offensif pour cet été ne serait autre que Victor Osimhen.

Loïc Tanzi pose une grosse condition pour le mercato du PSG

Et maintenant ? Selon Loïc Tanzi, journaliste de L’Équipe , le PSG pourrait bien être inspiré par le fait de donner du temps de jeu aux jeunes du club afin de les faire grandir et de pouvoir compter pour la saison prochaine. De ce fait, le PSG aurait moins de dossiers à boucler sur le marché et pourrait se montrer plus convaincant et décisif pour mener à bien des opérations XXL comme celle menant à Victor Osimhen.

Le recrutement d’Osimhen passerait pas les titis selon Tanzi