Le PSG va récidiver, un coup inespéré se prépare

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Renato Sanches figure sur la liste des transferts du PSG. Et cette information n'aurait pas échappé à l'AS Rome, prête à tendre les bras au Portugais en cas d'échec avec Davide Frattesi. D'ailleurs, les Giallorossi seraient disposés à boucler un nouveau coup à la Wijnaldum avec Renato Sanches.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a offert un chèque d'environ 15M€ au LOSC pour boucler le transfert de Renato Sanches. Peu épargné par les pépins physiques, l'international portugais n'a pas du tout donné satisfaction à la direction parisienne. Ce qui pourrait déjà lui être fatal.

L'état physique de Sanches inquiète la Roma

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut se séparer de Renato Sanches dès cet été, et ce, malgré son contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a placé son numéro 18 sur sa liste des départs. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'AS Rome serait preneuse.

Un coup à la Wijnaldum pour Sanches ?