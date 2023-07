Mbappé : Panique au Real Madrid, le PSG jubile

Benjamin Labrousse

Ce n'est un secret pour personne, Kylian Mbappé est très convoité par le Real Madrid, et ce depuis plusieurs saisons. L'attaquant du PSG pourrait se retrouver libre de tout contrat en 2024 et ainsi s'engager au Real sans indemnité de transfert. Mais chez les dirigeants merengue, on craint un énorme revirement de situation à ce sujet.

Désormais âgé de 24 ans, Kylian Mbappé se trouve face à un tournant de sa jeune mais impressionnante carrière. En effet, la star du PSG, qui avait prolongé jusqu'en 2024 l'été dernier, se trouve de nouveau au centre de l'attention alors qu'un potentiel départ vers le Real Madrid est évoqué.

Le Real ne recrutera pas Kylian Mbappé cet été

Et pour cause, Kylian Mbappé a d'ores et déjà prévenu le PSG qu'il n'étendrait pas son contrat jusqu'à l'été 2025 au sein du club parisien. Depuis, le PSG cherche à se séparer de l'attaquant de 24 ans, afin de ne pas se retrouver perdant quant à un possible départ de Kylian Mbappé sans indemnité de transfert en 2024. En revanche, MARCA avance ce dimanche que le Real Madrid ne recrutera pas le Français cet été.

Le Real Madrid craint une prolongation de Mbappé au PSG