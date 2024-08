Le PSG utilisé pour ce transfert à 55M€ ?

Axel Cornic

A 26 ans et seulement quelques mois après avoir remporté la Ligue Europa, Ademola Lookman pourrait donner un énorme élan à sa carrière en rejoignant le Paris Saint-Germain. La presse italienne assure qu’il aurait été approché tout récemment et du côté de ses agents on pousserait pour voir un deal quasiment inespéré se concrétiser avant la fin du mercato.

Certains voyaient le PSG se jeter sur Victor Osimhen en ce mercato estival. C'est pourtant un autre Nigérian qui pourrait débarquer, puisque plusieurs médias ont annoncé ces dernières heures des négociations avancées avec l’Atalanta pour Ademola Lookman.

Mercato : Le PSG va boucler une opération à 60M€ https://t.co/bgcdTwLa8c pic.twitter.com/qeGWzeKbts — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

La bonne idée Lookman ?

Ce n’est pas le même profil que le buteur du Napoli, mais le joueur de l’Atalanta est tout de même l’une des grandes révélations de la saison dernière. C’est notamment le cas avec son triplé en finale de Ligue Europa face au Bayer Leverkusen (3-0), qui a offert au club bergamasque le premier titre continental de son histoire. Mais c’est surtout sa polyvalence qui semble séduire le PSG, puisqu'il peut évoluer sur tout le front de l’attaque.

Toujours pas d’offre du PSG

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, les agents d’Ademola Lookman auraient fait fuiter certaines rumeurs sur le PSG, notamment le fait qu’une offre très importante serait imminente. Toutefois, ces révélations ne trouvent aucune confirmation du côté de l’Atalanta, où l’on assure n’avoir toujours pas reçu d’offre concrète de la part du club parisien.