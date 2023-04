Le PSG tremble pour Messi, il lâche un indice sur son mercato

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi partira librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le club de la capitale est actuellement en pourparlers avec l'entourage du joueur pour le faire rempiler. Et alors que ce dossier est encore loin d'être réglé, Nicolas Tagliafico - compatriote argentin de la Pulga - a pris position.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, la Pulga pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes. Pour ne pas voir Leo Messi partir librement et gratuitement à l'issue de la saison, la direction du PSG a lancé les négociations avec son entourage.

Une prolongation ou un départ pour Leo Messi ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est actuellement en pourparlers avec le clan Messi pour boucler une prolongation. Et les discussions étaient en bonne voie à la mi-février. Alors que la situation de Leo Messi resterait toutefois incertaine, Nicolas Tagliafico - défenseur de l'OL - a fait un point sur ce dossier.

«L'important est qu'il se sente heureux et puisse montrer ses qualités»