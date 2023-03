Le PSG s’est fait doubler, son bourreau lui glisse un tacle

Thomas Bourseau

Thomas Tuchel semble avoir échappé aux quelques membres du PSG qui auraient vu d’un bon oeil son retour sur le banc de touche du club parisien. L’Allemand a rejoint le Bayern Munich, bourreau du PSG en Ligue des champions, qui ne s’est pas gêné pour toiser le champion de France.

Et si l’aventure de Christophe Galtier au PSG prenait fin à l’issue de la saison, soit seulement un an après l’arrivée de l’entraîneur français ? le10sport.com vous a affirmé cette semaine que sauf catastrophe, le tandem Galtier-Luis Campos qui est le conseiller football du PSG, sera reconduit. Pour autant, la presse affirme ces dernières semaines que la position d’entraîneur de Christophe Galtier est plus que simplement fragilisée.

PSG : La presse espagnole annonce un clash avec Zidane https://t.co/1uqxJF8GJh pic.twitter.com/ayQKHtMd09 — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

Le Bayern sort gagnant du dossier Tuchel et se paye le PSG

Il est même question d’éventuels successeurs discutés dans les médias pour la succession de Christophe Galtier sur le banc de touche du PSG. Jérôme Rothen milite d’ailleurs pour José Mourinho lorsque le retour de Thiago Motta semble également être une solution jusqu’à celui de Thomas Tuchel. Néanmoins, l’ex-coach du PSG a signé en faveur du Bayern Munich ces dernières heures alors que selon Goal , le nom de Tuchel aurait figuré tout en haut de la short-list du Paris Saint-Germain.

«Diriger une équipe comme le PSG n'est pas facile»