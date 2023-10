Le PSG sait quoi faire pour la prolongation de Mbappé

Thibault Morlain

Aujourd'hui au PSG, Kylian Mbappé est toutefois dans sa dernière année de contrat. Partira-t-il libre à l'issue de la saison ? Le club de la capitale connait la menace, mais il devrait tout faire pour retenir Mbappé. Et pour le convaincre de prolonger, le PSG saurait visiblement quoi faire afin de mettre toutes les chances de son côté.

En s'imposant face au Milan AC, le PSG a retrouvé la première place de son groupe de Ligue des Champions. De bon augure en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale. Alors que le club de la capitale vise le plus loin sur la scène européenne, cela pourrait également avoir un impact sur l'avenir de Kylian Mbappé et une possible prolongation au PSG.

Le phénomène du PSG fait aussi bien que Mbappé https://t.co/WeVwomZmlZ pic.twitter.com/ZW6eslftaM — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

« Beaucoup va dépendre du parcours du PSG en Ligue des Champions »

Journaliste pour CBS , Jonathan Johnson a souligné à quel point la Ligue des Champions du PSG sera importante dans le choix de Kylian Mbappé. Pour le podcast PSG Talking , il a confié : « Le sentiment qu'il y a actuellement à Paris est que peu importe la décision de Kylian Mbappé, qu'il reste, qu'il ailleu au Real Madrid, qu'il rejoigne un autre club, beaucoup va dépendre du parcours du PSG en Ligue des Champions ».

Le PSG peut convaincre Mbappé ?