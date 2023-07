Le PSG recale un proche de Mbappé, il dévoile la raison

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Proche de la famille de Kylian Mbappé, Rayan Cherki aurait pu porter le maillot parisien lors de la dernière saison. A la recherche d'un renfort offensif, Luis Campos avait jeté son dévolu sur la jeune pépite lyonnaise. Mais l'opération a capoté pour plusieurs raisons, notamment à cause de la situation financière du PSG.

Depuis son arrivée au PSG durant l'été 2022, Luis Campos a essuyé de nombreux échecs. L'un d'eux concerne Rayan Cherki. Proche de la famille Mbappé depuis plusieurs années, la pépite lyonnais avait été ciblé par le PSG en janvier dernier, lors du dernier mercato hivernal. Un intérêt réel, qui n'a débouché sur aucun transfert. Il faut dire que Jean-Michel Aulas avait fait des pieds et des mains pour retenir son joyau.





« Le PSG n’avait pas d’argent »

Sur le plateau de Rothen S'enflamme, Jérôme Rothen a évoqué une autre raison pour justifier cet échec avec Cherki. « Le PSG n’avait pas d’argent, les dirigeants ne pouvaient pas. Mais j’avais dit que ce n’était pas forcément une mauvaise idée pour le collectif » a lâché l'ancien joueur du PSG, qui n'a pas tari d'éloges à l'égard de Cherki.

Rothen note quelques points négatifs