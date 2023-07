Zidane : Mission impossible pour le PSG, voilà pourquoi

Thibault Morlain

Rien n’est encore officiel, mais d’ici quelques jours, le club de la capitale devrait officialiser le départ de Christophe Galtier et dans la foulée annoncer l’arrivée de Luis Enrique. Le club de la capitale tiendrait là son nouvel entraîneur, après avoir longtemps rêvé de Zinedine Zidane. Mais voilà que c’était visiblement peine perdue avec l’ancien du Real Madrid.

A compter de la saison prochaine, c’est donc Luis Enrique qui devrait s’asseoir sur le banc du PSG avec la lourde mission de mener à bien le projet parisien. Un rôle que les têtes pensantes parisiennes à Doha voulaient d’abord confier à… Zinedine Zidane. Depuis un certain temps maintenant, il est annoncé que Zizou est le rêve du Qatar. L’été dernier, le PSG avait tout tenté pour Zidane, qui avait refusé, préférant attendre l’équipe de France, ayant l’espoir que Didier Deschamps laisse sa place après la Coupe du monde, chose qui n’est finalement pas arrivée…

Jamais deux sans trois pour Zidane au PSG

Jusqu’à présent, chaque tentative du PSG avec Zinedine Zidane s’est soldée par un échec. Et voilà que cela se serait à nouveau répété en cette intersaison. Comme révélé par Ok Diario , avant de se tourner vers Julian Nagelsmann, piste étudiée avant celle menant à Luis Enrique, le PSG avait retenté sa chance avec l’ancien du Real Madrid. C’était alors la troisième tentative et cela s’est soldé par un troisième non de Zizou.

Les raisons du refus

Le PSG a donc beau tout faire pour convaincre Zinedine Zidane, cela n’est clairement pas suffisant. Il se pourrait d’ailleurs que le club de la capitale n’arrive jamais à trouver grâce aux yeux de l’entraîneur français peu importe ce qui est tenté. Le média ibérique explique que Zidane ne voudrait pas trahir ses origines marseillaises en allant à Paris. De plus, il ne ferait pas de l’argent une priorité, chose sur laquelle s’appuie énormément le Qatar.