Le PSG prépare un double transfert, il dit stop

La rédaction

Pour se renforcer, le PSG pourrait piocher en France, et notamment à l'OL. Le club de la capitale envisagerait de recruter deux joueurs, purs produits de la formation lyonnaise, à savoir Rayan Cherki et Bradley Barcola. Mais ce vendredi, Laurent Blanc à tenu à refroidir les ardeurs de la direction parisienne.

Le PSG n'a pas traîné. Dès la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur, le club de la capitale a enchaîné les officialisations. Le premier a été Milan Skriniar. Ensuite, ont été annoncées les signatures de Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez et Cher Ndour. Une première partie de mercato agitée pour le PSG, qui continue à travailler sur d'autres dossiers.

Le PSG tente un double coup à l'OL

Déjà annoncé dans le viseur de Luis Campos en janvier dernier, Rayan Cherki est un profil qui plaît au sein du PSG. Mais il n'est pas le seul joueur de l'OL à être suivi. Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG fonde de solides espoirs sur Bradley Barcola, également formé à Lyon. Une première offre a été dégainée, mais Laurent Blanc a mis un stop aux ambitions de Luis Campos et de son équipe.

Laurent Blanc signe la fin de la récréation