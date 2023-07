OL : Laurent Blanc lâche une bombe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc de l'OL en octobre dernier afin de remplacer Peter Bosz, Laurent Blanc reconnaît qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il a découvert dans le vestiaire lyonnais. L'ancien sélectionneur des Bleus assure même qu'il a sérieusement songé à partir, mais la trêve hivernale imposée par la Coupe du monde au Qatar lui a redonné de l'espoir.

Nommé entraîneur de l'OL le 9 octobre dernier, Laurent Blanc faisait enfin son grand retour sur un banc européen après son départ du PSG en 2016. Le champion du monde 1998 prenait la succession de Peter Bosz après un début de saison globalement raté. Et bien que la seconde partie de saison ait été plutôt encourageante, Laurent Blanc reconnaît qu'il a envisagé de partir seulement quelques semaines après sa nomination.

Laurent Blanc a voulu quitter l'OL

« Quand je suis arrivé, que j'ai vu l'effectif, je me suis dit : "Je comprends mieux la situation." C'était plus que compliqué, que ce soit dans le vestiaire, avec les joueurs... Comme j'ai dit sincèrement à mon staff : "Je vais repartir si on ne change pas les choses" », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de confirmer qu'il a songé à quitter l'OL : « Oui, car tu as le sentiment que tu n'y arriveras pas. Il y a trop de boulot, des joueurs pas dans l'état d'esprit du club. Je ne les agresse pas en disant ça mais c'était mon constat. Il y avait bien trop de joueurs, des clans (il souffle)... Quand tu es entraîneur, tu dois prendre du plaisir, surtout à mon âge (sourire). Je ne me sentais pas capable d'y arriver avec ce groupe. Et quand on ne prend plus de plaisir, que les joueurs non plus... Il y avait une ambiance délétère ». Il révèle finalement ce qui l'a fait changer d'avis.

«Il y avait une ambiance délétère»