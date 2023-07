Il annonce une révolution au PSG, Luis Enrique écarte les stars et change tout

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête du Paris Saint-Germain en lieu et place de Christophe Galtier, Luis Enrique est attendu au tournant après la dernière saison ratée du club de la capitale. Les premiers retours sont positifs concernant les débuts de l’entraîneur espagnol, bien décidé à apporter sa patte très rapidement.

Avec Luis Enrique aux manettes, le PSG entame, encore, un nouveau chapitre de son projet. Les attentes sont grandes autour de l’entraîneur espagnol, dont les premiers pas se passent sans accroc à en croire les observateurs. Les retours sont en effet positifs au sujet de Luis Enrique, dont l’exigence et la proximité sont appréciées par le groupe. Et alors que le PSG se montre déjà actif dans ce mercato estival, avec six recrues au compteur, l’ancien technicien du FC Barcelone a bien l’intention de bousculer les habitudes de certains au club.

EXCLU @le10sport : Keylor Navas dispose d’une très grosse offre de l’Arabie Saoudite. Réflexion en cours…De son côté, Luis Enrique l’apprécie beaucoup. Humainement et sportivement. Il pourrait de nouveau avoir sa chance en numéro 1 bis…https://t.co/D9TS8thNqv — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 13, 2023

« Le vent du changement est vraiment en train de souffler »

En effet, Daniel Riolo annonce ce vendredi dans l’ After Foot que Luis Enrique aurait décidé de mettre fin à certains statuts au sein du PSG. À commencer par la place de titulaire de Gianluigi Donnarumma, sortant d’une dernière saison compliquée. « Il faut que tout le monde se mette en tête quelque chose qui est très important. (…) J’ai envie d’être un peu optimiste cette année, car le vent du changement est vraiment en train de souffler. Il n’y a plus de titulaire dans cette équipe. Il faut se mettre ça en tête. Clairement », révèle le journaliste de RMC .

« Je t’annonce qu’il n’y a plus de titulaire, donc Donnarumma n’est plus titulaire »