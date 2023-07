Le PSG mise sur une star, c’est totalement validé !

Thomas Bourseau

Harry Kane est l’une des pistes rêvées du PSG pour ce mercato estival. Bien que la volonté de l’Anglais serait de ne rejoindre que le Bayern Munich, le club parisien est toujours dans le coup et a bien raison selon un coéquipier de Kane.

Cela fait à présent plusieurs semaines que le profil d’Harry Kane semble être suivi par le comité de direction du PSG. En effet, le club culé aimerait témoigner de la venue du star mondiale au poste d’attaquant et Kane serait d’ailleurs très apprécié du nouvel entraîneur du PSG : Luis Enrique.

«Il est toujours professionnel, il travaille toujours dur»

Cependant, The Daily Telegraph a fait savoir la semaine dernière qu’Harry Kane ne serait pas particulièrement emballé par le fait de quitter Tottenham pour le PSG. Pour son coéquipier et compère d’attaque Heung-Min Son, Kane est un exemple. « Harry (Kane) a été fantastique pour moi. Il est toujours professionnel, il travaille toujours dur. Il n'a jamais montré qu'il était en réflexion sur sa situation. Il y a tellement d'informations qui circulent, ce n'est pas facile pour lui non plus. Mais il est capitaine en ce moment et il travaille avec l'équipe. Il ne montre aucun signe de distraction. Il n'est pas inquiet vous savez. Il aime être ici. Je l'aime en tant que joueur. Je le respecte tellement ».

