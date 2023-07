Mbappé, Kane, OM… Toutes les infos mercato du 24 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

L’UNFP menace le PSG pour Mbappé

Interrogé sur les ondes de RMC Sport , le patron de l'UNFP Philippe Piat a mis un coup de pression au PSG concernant sa gestion du cas Kylian Mbappé et sa mise à l'écart pour l'inciter à partir dès cet été : « Après le 1er septembre, il faut que les choses reviennent. C’est une coïncidence que le mercato s’arrête au 1er septembre. Ça permet au club de gérer son effectif jusqu’à un moment donné. Après cela, il ne peut pas faire comme il veut. Avec un effectif souvent pléthorique, il faut arriver à sortir une osmose entre les joueurs qui doivent jouer. Ça permet aux clubs d’avoir les capacités de s’organiser avec l’entraîneur. Si les deux parties ne se sont pas mises d’accord sur une sortie de crise, on sera obligé de demander le respect des textes. Le respect des textes, c’est de permettre à Mbappé de s’entraîner normalement, probablement d’obliger le club à le faire jouer car sinon, ce serait un harcèlement. Cela deviendrait illégal sur le plan du droit du travail. Quand il s’agit d’un joueur pas très connu, on peut faire croire qu’il n’est pas en forme. En ce qui concerne le meilleur joueur du monde, ce n’est pas possible de laisser croire que ce n’est pas pour des raisons de sanction. Le texte auquel je fais allusion prévoit des sanctions si un joueur est mis sur la touche pour des raisons qui ne sont pas sportives. Des procédures seront mises en œuvre », indique Piat.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Le Real Madrid interpelle Mbappé

Interrogé en conférence de presse sur le feuilleton Kylian Mbappé qui est actuellement en pleine divorce avec le PSG, Federico Valverde a évoqué la possibilité de voir l'attaquant français débarquer au Real Madrid cet été : « Il n'y a pas grand chose à dire. Mbappé est l'un des meilleurs du monde. Il le sera pendant plusieurs années. En tant que fan, j'aime le regarder jouer. Je suis disposé à ce qu'il vienne », lâche le milieu de terrain uruguayen du Real Madrid.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Tottenham pose un ultimatum à Harry Kane

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG et du Bayern Munich, Harry Kane n'a plus qu'une année de contrat avec Tottenham. Une situation qui incite donc la direction des Spurs à mettre la pression sur son buteur, et selon les révélations du Daily Mail , Tottenham aurait même averti Kane qu'il serait vendu cet été s'il refusait de prolonger son contrat pour éviter un départ libre dans un an.



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'OM a choisi ses deux prochaines recrues

L'EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jour sur le recrutement de l'OM et confirme l'arrivée imminente d'Ismaïla Sarr (25 ans, Watford), et la visite médicale de l'attaquant sénégalais est d'ailleurs prévue pour ce lundi. Par ailleurs, selon le quotidien sportif, Pablo Longoria fait toujours le forcing pour recruter Iliman Ndiaye (23 anas, Sheffield) avec qui il dispose déjà d'un accord contractuel. Il ne manque plus qu'à en faire de même avec son club.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Le père d’Aubameyang raconte son transfert