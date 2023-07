Le PSG veut régler un chantier, une offre est partie !

Thomas Bourseau

Le PSG chercherait un gardien de but pour à la fois être la doublure de Gianluigi Donnarumma, mais aussi pour le concurrencer. Le profil d’Arnau Tenas serait validé et une offre aurait été soumise.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le PSG. Très emballé par l’idée de recruter un nouveau gardien sur le marché des transferts selon divers médias, bien que le10sport.com vous ait dernièrement affirmé le contraire, le comité de direction du Paris Saint-Germain se pencherait sur le dossier Arnau Tenas (22 ans) , sans club depuis son départ libre de tout contrat du FC Barcelone le 30 juin dernier.

Arnau Tenas suivi par le PSG !

C’est en effet l’information communiquée par Relevo . À en croire le média ibérique, Arnau Tenas figurerait dans les petits papiers de Luis Enrique, entraîneur du PSG, qui est représenté par Ivan de la Peña, même agent que Tebas. Le profil du gardien plairait au PSG puisqu’il pourrait remplir le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma cet été avant de potentiellement tenir la position de gardien titulaire dans les prochaines saisons. Enrique apprécierait le jeu au pied de’Arnau Tenas.

Le PSG a dégainé une offre à Arnau Tenas !