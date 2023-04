Le PSG l’attend, il sort le joker Messi pour tout faire capoter

Thomas Bourseau

Le PSG pourrait bien avoir bouclé le transfert de Milan Skriniar. Mais pour Marco Materazzi, le Slovaque aurait dû rester à l’Inter et prend l’exemple de Lionel Messi comme avertissement.

Après avoir raté son coup l’été dernier et lors du mercato hivernal, le PSG pourrait bien avoir mis la main sur Milan Skriniar et ce, gratuitement, à la fin de la saison. En effet, le contrat du Slovaque arrivera à expiration le 30 juin à l’Inter et le PSG aurait semble-t-il déjà bouclé sa signature.

«Je ne sais pas si tu seras aimé comme ça à Paris»

Et ce n’est pas le témoignage de Marco Materazzi qui affirmera le contraire. Pour Canal+ , l’ancien défenseur de l’Inter n’a pas manqué de souligner que ce serait d’ores et déjà fait pour le PSG en revenant sur ses difficultés à l’Inter. Pour Materazzi, Skriniar aurait dû rester au sein du club nerazzurro selon lui.

«Il suffit de voir ce qu’il se passe avec Messi»