PSG : Coup de théâtre pour Mourinho, Neymar s’en mêle

Dans le cadre de la succession de Christophe Galtier sur le banc de touche du PSG, José Mourinho serait une option prise en considération. Cependant, le Brésil redistribuerait les cartes. Mais c’était sans compter sur Neymar. Explications.

José Mourinho a entraîné partout en Europe à deux exceptions près : la Bundesliga en Allemagne et la Ligue 1 en France. Ces dernières années, Mourinho a été aperçu dans les travées de Pierre Mauroy au LOSC lorsque son ami Luis Campos y officiait en tant que conseiller du président. À présent, Campos est le conseiller football du PSG et Mourinho tient les rênes de l’effectif de la Roma où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2024.

Le Brésil pense à Mourinho

Dernièrement, José Mourinho a laissé le doute planer sur son avenir à la Roma, laissant la porte grande ouverte pour Luis Campos de nommer The Special One coach du Paris Saint-Germain. Néanmoins, AS a confié qu’en l’état, le club de la capitale n’avait contacté personne pour assurer l’après-Galtier. En revanche, en coulisse, ça s’agiterait pour José Mourinho. Depuis le départ de Tite après le Mondial au Qatar, la sélection brésilienne est en quête d’un nouveau sélectionneur et le nom de Carlo Ancelotti revient avec insistance ces derniers mois. Au point où le principal intéressé a fait un point à plusieurs reprises sur la question.

Neymar veut Diniz au Brésil, la chance du PSG avec Mourinho ?