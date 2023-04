Un grand ménage est annoncé, le PSG leur laisse une dernière chance

Axel Cornic

Depuis l’élimination en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se projette déjà vers l’avenir et surtout, vers le mercato estival qui va ouvrir ses portes dans quelques semaines. Et le gros dossier de ce mercato ne seront pas les recrues, mais plutôt la vente de certains joueurs devenus indésirables...

Voilà des semaines qu’on nous annonce une révolution au PSG. Comme après chaque désillusion européenne, le club parisien souhaite tout changer et personne ne semble être à l’abri, sauf bien sûr Kylian Mbappé. Mais pour se défaire des indésirable, Luis Campos aura énormément de travail !

Mercato : Le PSG s’en va en guerre pour Neymar https://t.co/DgwYz8b8yS pic.twitter.com/w6kTurYWcz — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

On connait la liste des indésirables

Car la liste des candidats au départ est longue au PSG. Le Parisien a en effet dressé la liste des joueurs qui seront poussés vers la sortie lors du mercato estival et on y retrouve notamment Carlos Soler, Renato Sanches, Fabian Ruiz ou encore Juan Bernat et Hugo Ekitike. A noter que la plupart des joueurs cités par le quotidien sont des joueurs arrivés l’été dernier et donc recrutés par Luis Campos.

Ils auront une dernière chance