Panique sur le mercato, le PSG en danger

Bien parti pour remporter un 11ème titre de champion de France, le PSG n’a pas été rayonnant pour autant cette saison. Le club parisien, par l’intermédiaire de son conseiller sportif Luis Campos, devrait connaître un mercato agité. Si dans le sens des arrivées, le défenseur de l’Inter Milan Milan Skriniar a déjà été recruté, les problèmes de dos du Slovaque inquiètent. Le PSG qui a également ciblé le joueur du Torino Perr Schurrs, pourrait être en danger dans cette opération.

De quoi sera fait le prochain mercato du PSG ? Car si Luis Campos devra se monter davantage habile qu’il ne l’a été lors de ses 2 premiers marchés des transferts en tant que parisien, la chose ne sera pas aisée. Outre les nombreux joueurs dont voudra se débarrasser le Portugais qui comme le 10 sport.com vous l'a révélé, devrait toujours être à Paris la saison prochaine, les possibles recrues du club parisien ne seront pas faciles à réaliser de par la situation financière du PSG.

Rendez-vous au Qatar, le PSG prépare du lourd sur le mercato https://t.co/0ZoeCa99oL pic.twitter.com/yRrpyOOMcD — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Le PSG a ciblé Perr Schuurs à cause de Milan Skriniar

Il y a quelques semaines, le média italien Tuttosport révélait que le PSG été intéressé par le défenseur du Torino Perr Scuurs. Le Néerlandais, habile dans les airs, et surtout très prometteur (22 ans), s’avère être l’une des belles révélations cette saison en Série A. Et son profil plairait à Luis Campos, qui ne voit pas d’un très bon œil les récents problèmes de dos de sa recrue Milan Skriniar, du côté de l’Inter Milan. Le défenseur slovaque, qui s’engagera libre cet été au PSG, n’a plus disputé la moindre rencontre avec les Nerrazzuri depuis le 14 mars dernier.

Newcastle va dégainer une offre pour Perr Schuurs

Et si la presse italienne évoquait alors un potentiel transfert évalué à 50 M€ pour le PSG, Gianluca Di Marzio a révélé ce lundi que plusieurs clubs étaient également intéressés par le grand défenseur néerlandais. En effet, alors que Liverpool suit également le joueur, c’est bien Newcastle qui se prépare à formuler une offre autour de 14 M€. Cependant, le club turinois attend un montant bien plus élevé pour le transfert de Perr Schuurs. Affaire à suivre…