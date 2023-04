Une opération à 100M€ est lancée, ça se dégage pour le PSG

Axel Cornic

L’attaque du Paris Saint-Germain va connaitre des gros changements cet été, avec Lionel Messi ou Neymar qui pourraient bien être poussés vers la sortie. Pour les remplacer, Luis Campos souhaiterait miser gros sur l’un de ses excellents coups du côté du LOSC avec Victor Osimhen, qui réalise une saison extraordinaire sous les couleurs du Napoli.

Comme l’été dernier, Luis Campos partira à la recherche d’un véritable numéro 9 lors du mercato estival. Sa priorité semble déjà être trouvée, puisque selon RMC Sport le dirigeant portugais du PSG souhaiterait tout miser sur Victor Osimhen. Un joueur qu’il connait très bien, puisque c’est lui qui l’avait lancé au LOSC en 2019.

Osimhen, l’été du grand saut ?

Le PSG n’est toutefois pas le seul club sur les traces du Nigérian, qui réalise la meilleure saison de sa carrière. Les cadors de Premier League seraient prêts à faire des folies pour Osimhen et du côté du Napoli on se frotte déjà les mains, puisque son transfert pourrait apporter plus de 100M€ dans les caisses du club.

