Le PSG fonce sur un crack à 40M€, la guerre est déclarée

Jean de Teyssière

Le mercato du PSG n'est pas encore terminé, malgré les sept recrues ayant déjà rejoint le groupe parisien. Bloqué par Kylian Mbappé, mis de côté durant le stage en Asie, le PSG passe désormais à la vitesse supérieure et aimerait s'attacher les services de l'attaquant lyonnais : Bradley Barcola. Mais le PSG aura de la concurrence...

Interrogé par le journal L'Équipe en juin dernier, l'international espoir Bradley Barcola, qui évolue à l'OL avait déclaré ceci sur son avenir : « J'ai une saison à confirmer. Il ne faut pas oublier que j'ai juste fait six mois. Je suis bien à l'OL, j'espère que je continuerai à avoir la confiance du coach. Je ne sais pas comment le mercato va se passer, mais, je ne vois pas pourquoi je partirais. J'ai besoin de faire une saison pleine que je commence dans la peau d'un titulaire . » 1 mois et demi plus tard, la donne semble avoir changé, car comme révélé par le10sport.com, le PSG est passé à l'offensive.

Le PSG veut Barcola

Plombé par le dossier Mbappé, le PSG a laissé de côté les dossiers offensifs. Luis Enrique s'est donc envolé pour le Japon et la Corée du Sud avec seulement Hugo Ekitike en attaquant de pointe et Le Parisien annonce que cette situation a embarrassé le coach espagnol. Le PSG s'attelle donc à trouver un renfort offensif et en interne, la piste menant à Bradley Barcola ferait l'unanimité. La pépite lyonnaise, estimée à 40M€ est pour le moment retenue par l'Olympique Lyonnais. Mais le PSG espère que la situation financière délicate du club lyonnais finira par faire craquer le club racheté par John Textor.

Barcola suivi par de nombreux clubs