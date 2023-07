Le PSG fait un coup historique, il déballe tout

Thomas Bourseau

Kang-In Lee n’avait connu que l’Espagne avec Valence et Majorque avant de signer en faveur du PSG samedi dernier jusqu’à l’été 2028. Le club parisien réalise un coup historique puisqu’il est le premier joueur asiatique à porter les couleurs du Paris Saint-Germain. Le Sud-coréen vide son sac.

Depuis la création du PSG en 1970, jamais un joueur asiatique n’avait défendu les couleurs du club de la capitale. Ces derniers temps, le nom de Heung-Min Son a été lié au Paris Saint-Germain, mais la star de Tottenham a confié qu’elle n’avait nullement l’intention de quitter les Spurs cet été. Un compatriote sud-coréen de Son a finalement été choisi par le PSG.

Kang-In Lee, premier asiatique de l’histoire du PSG

Kang-In Lee, du haut de ses 22 ans, s’est officiellement engagé avec le PSG dans la journée de samedi en provenance de Majorque après avoir fait ses classes à Valence. Pour ce coup historique, le PSG a investi 22M€ environ. Au moment d’évoquer son transfert au Paris Saint-Germain, Kang-In Lee n’a pas boudé son plaisir.



« C'est un bonheur de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est un des plus grands clubs du monde, avec certains des plus grands joueurs du monde. J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure. Je suis impatient de rencontrer les supporters et de leur faire plaisir sur le terrain. Mon objectif est de toujours aider l'équipe au maximum, pour aider le club à gagner à remporter chaque match, et le plus de titres possibles ».

Mercato : Pep Guardiola veut jouer un très mauvais tour au PSG https://t.co/Rhjl6fs7N0 pic.twitter.com/L3EdwXeFTp — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

«Je connais le Paris Saint-Germain depuis que je suis tout petit»