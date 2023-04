Le PSG est fixé pour Messi, coup de théâtre sur le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bientôt libre, Lionel Messi se retrouve au cœur des rumeurs pour son avenir. Malgré de longues discussions pour sa prolongation, l’Argentin est bien parti pour quitter le Paris Saint-Germain. Un scénario dont a pleinement conscience la direction, prête à se séparer de l’international argentin deux ans après sa signature dans la capitale.

Alors qu’une prolongation était inéluctable il y a encore plusieurs mois, le PSG ayant entamé les premières démarches avant la Coupe du monde, Lionel Messi est aujourd’hui sur le départ. Les dirigeants semblent avoir revu leur position au sujet de l’Argentin, tandis que ce dernier, nostalgique du FC Barcelone, se verrait bien retourner du côté du Camp Nou.

Le Barça à l’affût

Une volonté partagée par les dirigeants du FC Barcelone, qui ne cachent pas leur volonté de rapatrier leur ancienne star. « Oui, nous sommes en contact avec l’entourage de Messi , a récemment indiqué Rafa Yuste, vice-président des Blaugrana. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne en raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici. »

Le PSG aurait accepté le départ de Messi