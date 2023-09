Le PSG encore snobé par cette star ?

Jean de Teyssière

Victor Osimhen faisait partie de la longue liste du PSG concernant les potentiels attaquant à recruter. Le club parisien a finalement fait venir Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, Osimhen est resté au SSC Naples. Le Nigérian n'est finalement pas allé au PSG et vu les dires de son sélectionneur, José Peseiro, son avenir ne semble toujours pas s'écrire au PSG.

Le PSG aura été très actif cet été en recrutant onze joueurs. Une large revue d'effectif a donc eu lieu et la mayonnaise est en train de prendre petit-à-petit, sous les ordres de Luis Enrique. Le club parisien sort de deux victoires probantes face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions (2-0) et face à l'OM en Ligue 1 (4-0) et son recrutement commence à payer. Le résultat aurait-il été aussi le même si Victor Osimhen, le meilleur buteur en Serie A la saison avec Naples était arrivé cet été ?

«La certitude que j'ai, c'est que l'équipe d'Osimhen sera l'une des meilleures équipes d'Europe»

José Peseiro, le sélectionneur du Nigéria, a été interrogé par le quotidien espagnol AS et a donné son avis sur le futur de Victor Osimhen : « Naples est une équipe très forte. Elle a été championne d'Italie. Ils sont en Ligue des champions. Leur vente n'a pas eu lieu parce qu'ils ont un président (De Laurentiis) qui est fort, très dur. Nous le connaissons tous, c'est lui qui a mis Naples là où il est. Il a fait un travail fantastique pour que Naples devienne champion d'Italie. C'est lui qui a tout fait pour ne pas vendre Osimhen, ou pour le vendre au prix qu'il veut.La certitude que j'ai, c'est que l'équipe d'Osimhen sera l'une des meilleures équipes d'Europe. »

«Il peut jouer dans n'importe quelle équipe de haut niveau : Madrid, Bayern, United, City...»