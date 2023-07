Le PSG en rêve, il lâche une réponse fracassante au Qatar

Pierrick Levallet

Pour la saison à venir, le PSG devrait compter un nouveau buteur dans son effectif. Le club de la capitale cherche à mettre la main sur un numéro 9 et penserait notamment à Harry Kane. Sous contrat jusqu'en juin 2024, il pourrait quitter Tottenham cet été. Toutefois, l'attaquant de 29 ans ne serait pas spécialement emballé par le projet parisien.

Depuis de nombreuses semaines maintenant, le PSG cherche à recruter un nouvel attaquant de pointe. Le club de la capitale aurait multiplié les pistes jusqu’à présent, et penserait notamment à Harry Kane. Le buteur anglais pourrait bien quitter Tottenham cet été, son contrat arrivant à expiration en juin 2024. Toutefois, le PSG ne serait pas seul sur ce dossier puisque le Bayern Munich en pincerait également pour le capitaine des Three Lions . D’ailleurs, Harry Kane devrait se prononcer d’ici peu de temps sur son avenir. Mais le PSG ne serait pas vraiment en bonne posture dans cette affaire.

Luis Enrique réclame un transfert XXL au PSG https://t.co/MBCuQGqKQU pic.twitter.com/QYUDwIpicl — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

Kane n’est pas emballé par le PSG

« Le Bayern fait pression (pour Kane). Levy ne leur a pas encore donné de prix précis. Cependant, ils préparent une troisième offre d'une valeur de près de 100M€. Une fois cette offre reçue, on s'attend à ce que Kane soit plus clair avec toutes les parties en communiquant ses souhaits et à partir de là, la clarté devrait venir assez rapidement. [...] Kane n'est pas particulièrement convaincu par le PSG, malgré les liens qui l'unissent à lui » a expliqué le journaliste Ben Jacobs dans sa chronique pour Caught Offside .

Nasser Al-Khelaïfi a une carte à jouer