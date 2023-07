Transferts : Le PSG fonce sur une star, il annonce la couleur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG croit en ses chances pour Harry Kane. Alors qu’il vient d’entrer dans sa dernière année de contrat, à l’instar de Kylian Mbappé, l’attaquant anglais est la priorité parisienne pour renforcer le secteur offensif. Le Bayern Munich apparaît comme la principale menace du club de la capitale, les Bavarois étant déterminés à recruter le joueur de Tottenham.

Pour renforcer son attaque, le PSG rêve d’attirer Harry Kane. Alors que la piste semblait compromise, avec l’existence d’un accord contractuelle avec le Bayern Munich, RMC a annoncé ce lundi que les dirigeants parisiens restaient optimistes quant à la venue de l’attaquant anglais du côté du Parc des Princes. Des discussions sont en cours entre les différentes parties, Nasser Al-Khelaifi ayant notamment fait le déplacement à Londres pour s’entretenir avec Daniel Levy.

PSG : Kylian Mbappé donne son accord pour son transfert https://t.co/IyJCg2CLHl pic.twitter.com/TOTM3g1Wwu — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

« Il nous ferait du bien, à nous et à la Bundesliga »

Le PSG dispose de la puissance financière nécessaire pour atteindre la barre des 100M€, tandis que le Bayern Munich espère de son côté boucler le dossier à un montant moins élevé et multiplie les appels du pied à l’égard de l’international anglais de 29 ans. Ce mardi, Herbert Hainer en a rajouté une couche. « Je pense que la Bundesliga n'a plus autant de stars internationales. Cela contribue à la manière dont on se commercialise à l'international. Le FC Bayern essaie toujours de faire venir des stars internationales pour nous améliorer et améliorer la Bundesliga , a confié le président du Bayern, relayé par Kicker. Harry Kane est définitivement un joueur très attractif, le capitaine de l'équipe nationale anglaise, le meilleur buteur. Il nous ferait du bien, à nous et à la Bundesliga . »

Le Bayern Munich fait le forcing