Une offre historique se prépare pour cette priorité du PSG

Baptiste Berkowicz

Sous contrat jusqu'en 2025 avec Manchester City, Bernardo Silva se pose de sérieuses questions sur son avenir dans le club mancunien. La situation du joueur portugais est suivie de près par de nombreuses écuries européennes notamment le PSG. Face aux sollicitations, le club mancunien entend proposer à son milieu offensif un contrat en or.

Après le départ de Lionel Messi, le PSG s'active pour renforcer son secteur offensif notamment côté droit. En ce sens, les dirigeants parisiens ont placé en haut de leur liste des priorités Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City n'est pas assuré de poursuivre son aventure en Angleterre, mais les Citizens n'entendraient pas laisser partir leur joueur si facilement...

Le PSG va lâcher une fortune à Kylian Mbappé https://t.co/BblZmJxqFG pic.twitter.com/iJ4WkWRH6F — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

Manchester City s'apprête à faire une folie pour Bernardo Silva

D'après les informations de 90min, les dirigeants de Manchester City se prépareraient à proposer une prolongation de contrat XXL à Bernardo Silva. Le club anglais est prêt à lui offrir l'une des plus grandes offres de leur histoire et à le mettre dans la même fourchette salariale que des joueurs comme Erling Haaland et Kevin De Bruyne.

Le PSG en embuscade

Comme le 10 Sport vous le révélait, une deuxième offre du PSG a été formulée pour s'attacher les services de Bernardo Silva. Elle a de nouveau était déclinée par les dirigeants mancuniens. Bien que les négociations soient compliquées, Paris ne baisse pas les bras et continue d'espérer une issue favorable.