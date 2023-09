Le PSG boucle un transfert, un joueur s’énerve en interne

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durant l'été 2021, le PSG décidait de recruter Gianluigi Donnarumma, alors en fin de contrat avec le Milan AC. Un choix, qui avait irrité profondément Keylor Navas, alors titulaire indiscutable au poste de gardien. Rétrogradé, l'ancien portier du Real Madrid en a voulu à ses dirigeants pendant de longs mois selon un proche du vestiaire.

Depuis son arrivée en 2019 au PSG, Keylor Navas a rarement déçu. L'ancien gardien du Real Madrid s'est toujours montré au niveau que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. On peut donc comprendre aisément qu'il ait ressenti une certaine forme d'injustice au moment du recrutement de Gianluigi Donnarumma durant l'été 2021. Le portier italien, vieux souhait de Leonardo, a très vite bousculé la hiérarchie et relégué Navas à un rôle de doublure. Une situation, qui aurait profondément agacé Navas. « C'est sûr, ce n'est pas facile, tu dois savoir gérer cette situation particulière. Keylor et moi sommes deux bons garçons, on s'entendait bien, mais c'est normal que ce soit difficile. Dans la gestion, au fil du temps, cela devient compliqué » avait reconnu Donnarumma en février dernier.

« Navas a plusieurs fois manifesté son mécontentement »

Contactée par L'Equipe, une source proche du PSG témoigne. « Navas a plusieurs fois manifesté son mécontentement à la suite du recrutement de Donnarumma et du fait qu’il n’est plus titulaire. Mais j’ai senti que c’était plus envers les dirigeants qu’envers son partenaire » a-t-elle confié.

Navas s'est senti délaissé

Navas s'est senti mis de côté, et ce sans réelle justification. Le portier costa-ricien s'est senti délaissé après avoir réalisé deux saisons satisfaisantes marquées notamment par une finale et une demi-finale en Ligue des champions. Pendant plusieurs mois, Navas entendait se battre pour retrouver sa place, mais la direction semble avoir définitivement tranché. Pour retrouver les terrains, le portier a dû s'exiler à Nottingham Forrest la saison dernière. Revenu au PSG cet été, il a accepté son rôle de doublure