Guendouzi quitte l’OM, les coulisses sont dévoilées

La rédaction

L'OM a attendu la fin du mercato estival pour se débarrasser de Mattéo Guendouzi. Poussé vers la sortie, le milieu de terrain a été prêté à la Lazio Rome. Présenté à la presse ce mercredi, le milieu de terrain a dévoilé les coulisses de son transfert et a justifié sa décision de poursuivre sa carrière en Serie A.

Comme attendu, Mattéo Guendouzi a été prêté jusqu'à la fin de la saison à la Lazio Rome. Mais l'OM ne devrait plus revoir le joueur porter son maillot puisque l'option d'achat comprise dans le deal semble obligatoire. Selon la presse italienne, elle est estimée à 13M€ + 5M€ de bonus. Directeur général de la formation italienne, Angelo Fabiani s'est prononcé sur ce transfert et a laissé entendre que Guendouzi ne voulait que la Lazio Rome.

« Il a refusé plusieurs offres »

« Guendouzi a fait l'objet de négociations longues et difficiles, il fallait se mettre d'accord sur de nombreux éléments. Cependant, il ne voulait que la Lazio, il était à l'aéroport avec sa valise pendant plusieurs jours avant de venir ici et il a refusé plusieurs offres » a confié le responsable dans des propos rapportés par Gianluca Di Marzio. Présent à ses côtés, Guendouzi est revenu, aussi, sur son été agité.

Guendouzi justifie sa décision