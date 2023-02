Le PSG au cœur d’une révolution dans un club mythique ?

Thomas Bourseau

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi siégerait dans le comité de QIA, qui cherche à racheter Manchester United. Cependant, QSI ne serait pas sur le coup, ayant d’autres plans et discutant avec Tottenham.

Depuis 2011, la famille royale qatarie est à la tête du PSG. En effet, via le Qatar Sports Investments, l’Emir Al-Thani est parvenu et notamment via l’attractivité que représente le PSG et ses moyens financiers colossaux à remettre le club de la capitale sous le feu des projecteurs. Homme de confiance de l’Emir, Nasser Al-Khelaïfi s’occupe de la présidence du PSG et dispose d’une place de choix dans QSI.

QSI veut se développer en Angleterre

Une place qui lui permet de mener à bien différentes entrevues pour QSI dont une réunion avec Daniel Levy, à savoir le président de Tottenham. C’est du moins l’information que révélait CBS Sports ces dernières semaines. QSI aimerait se développer avant la fin de l’année 2023 en investissant minoritairement parlant dans un grand club de Premier League. Al-Khelaïfi et Levy se seraient entretenus à ce sujet et la tendance a été confirmée par le journaliste Ben Jacobs ces dernières heures.

Al-Khelaïfi siège dans le comité de QIA, mais QSI pas intéressé par United