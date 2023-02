Le PSG a tenté de le faire venir, son mercato s’emballe

Thomas Bourseau

Dans le viseur de Nasser Al-Khelaïfi depuis un bon moment, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait débarquer au PSG si la porte s’ouvrait pour un transfert. Cependant, la concurrence semble XXL.

Et si Nasser Al-Khelaïfi parvenait à trouver un accord pour faire venir une piste de longue date ? À l’été 2017, avant qu’Antero Henrique hérite du poste de directeur sportif après le départ de Patrick Kluivert qui était pour sa part directeur du football du PSG, il a été question d’une éventuelle venue de Pierre-Emerick Aubameyang sous l’impulsion du président Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi a tenté sa chance avec Aubameyang

Et ce n’est pas Pierre-Emerick Aubameyang, qui évoluait à l’époque au Borussia Dortmund, qui affirmera le contraire. Après son transfert avorté au PSG, le Gabonais faisait passer le message suivant à RMC . « Au début du mois de juin, j’avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi. C’était juste avant qu’Antero Henrique arrive. Et une fois qu’il est arrivé, il a décidé qu’il ne voulait pas me prendre. Si Al-Khelaïfi voulait me recruter ? Oui, exactement ».

Le PSG concurrencé en Espagne et en Italie pour Aubameyang

Pour Caught Offside , Fabrizio Romano a fait savoir que Pierre-Emerick Aubameyang pourrait ne pas finir l’année civile à Chelsea et qu’un départ des Blues à la prochaine intersaison était plus que probable au vu de sa situation sportive au sein du champion d’Europe 2021. D’après les informations communiquées par Média Foot en janvier dernier, il semblerait que le PSG garde un oeil sur le dossier Aubameyang. D’après Goal , le Milan AC, le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid auraient déjà pris la décision d’aller à la pêche aux informations pour un transfert du Gabonais.

Everton s’invite à la fête