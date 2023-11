Le PSG a-t-il fait une erreur avec Neymar ?

La rédaction

Bien que Kylian Mbappé ne cesse d’empiler les buts au PSG, son entraîneur Luis Enrique lui demande de faire plus dans d’autres aspects du jeu. La semaine dernière, certains coéquipiers l’auraient trouvé soliste par moments selon L’Équipe alors que Neymar avait la palette technique pour soulager l’animation du PSG. Selon vous, le PSG s’est-il trompé en se séparant de Neymar ? C’est notre sondage du jour !

Mardi dernier, le PSG s’est incliné 2 buts à 1 sur la pelouse du Milan AC avec un Kylian Mbappé peu inspiré pendant la rencontre. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain s’est rattrapé samedi à Reims en inscrivant un triplé. Néanmoins, son entraîneur Luis Enrique n’a pas été totalement convaincu par sa prestation comme il le confiait à Prime Video . « Kylian est-il le meilleur joueur du monde ? Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui. Pourquoi ? À propos des buts, je n’ai rien à dire, mais je pense qu’il peut aider l’équipe beaucoup plus d’une autre manière. Comment ? Je vais d’abord lui dire et après je ne vous le dirai pas parce que ça ne relève pas du domaine du public. Mais, nous pensons que Kylian est l’un des meilleurs joueurs au monde, sans aucun doute. Nous devons faire plus et nous voulons qu’il fasse plus de choses. C’est mon opinion, mais je ne pense pas me tromper ».

PSG : Neymar voulait rester, il fait un terrible aveu https://t.co/m1yFBX7Gre pic.twitter.com/n5GWwSKo6x — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

«Neymar ? Il a rassemblé l’équipe»

Selon L’Équipe , quelques coéquipiers du PSG estimeraient que Kylian Mbappé jouerait relativement pour lui par moments. Son rôle, son placement, ses choix alimenteraient toujours des discussions en coulisses. Pour Colinterview , Ander Herrera s’est confié au sujet du leadership de Neymar pendant le Final 8 en 2020. Rassembleur, Neymar a été un pilier du PSG et avait la palette technique pour faire briller Kylian Mbappé. « Le Final 8 ? À Lisbonne, ce mois enfermé à l’hôtel a créé quelque chose de spécial dans l’équipe, dans le groupe. Merci aussi à Ney, parce que les gens ne le voient pas comme un leader, mais il l’était. C’est une personne fantastique, il est devenu un leader ce mois-ci dans cet hôtel. Il a rassemblé l’équipe. Il voulait vraiment faire quelque chose de spécial. Finalement, nous n’avons pas réussi à le faire, mais je pense que nous étions si près ».

«Neymar aurait certainement aimé rester»