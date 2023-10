Le PSG a lancé une révolution grâce au mercato

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a révolutionné son effectif en recrutant douze nouveaux éléments au total. Parmi les renforts parisiens, de nombreux joueurs sont encore très jeunes. En effet, le club de la capitale s'est offert six renforts de moins de 23 ans pour préparer son avenir.

Alors que le PSG est passé à côté de sa saison 2022-2023, Nasser Al-Khelaïfi a pris des mesures drastiques pour relancer son équipe. En effet, le président parisien a remercié Christophe Galtier à la fin de la dernière saison, avant de le remplacer par Luis Enrique.

PSG : Zaïre-Emery les écœure, il affiche un grand regret https://t.co/Io2AGcAUhb pic.twitter.com/dRraKzPBO9 — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

Le PSG a recruté douze joueurs cet été

Dans la foulée, le PSG a procédé à une large revue d'effectif. En effet, Luis Campos a bouclé de nombreux départs majeurs - dont Marco Verratti (30 ans), Lionel Messi (36 ans) et Neymar (31 ans) - lors du dernier mercato estival. Dans le même temps, le conseiller football du PSG a recruté pas moins de douze nouveaux joueurs : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Une manière de rajeunir considérablement le groupe parisien.

Le PSG s'est offert six recrues de - de 23 ans

Durant la dernière fenêtre de transferts, le PSG a révolutionné son effectif en recrutant six joueurs de moins de 23 ans au total : Lee Kang-in (22 ans), Manuel Ugarte (22 ans), Bradley Barcola (21 ans), Gonçalo Ramos (22 ans), Xavi Simons (20 ans) et Cher Ndour (19 ans). Les quatre premiers peuvent assurer à la fois le présent et l'avenir du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, tandis que les deux derniers doivent s'armer de patience avant de pouvoir s'imposer à Paris.