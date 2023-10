Le FC Nantes veut déjà se débarrasser d’une recrue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de mercato poussif, le FC Nantes a décidé d'accélérer dans les derniers jours du marché, notamment pour renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, les Canaris ont notamment obtenu le prêt de Marquinhos en provenance d'Arsenal. Mais l'ailier brésilien peine à convaincre, au point d'être déjà sur le départ.

Dans les dernières heures du mercato, le FC Nantes a décidé d'accélérer pour renforcer son effectif, réalisant de jolis coups comme le prêt de Matthis Albien en provenance du Stade Rennais ou encore celui de Eray Cömert, prêté par Valence. Difficile d'en dire autant pour Marquinhos, prêté par Arsenal, mais qui joue très peu.

«Cela montre quand même la considération de l’entraîneur le concernant»

A tel point que le FC Nantes a accepté de laisser Marquinhos à disposition du Brésil pour disputer les jeux panaméens. Pas un bon signal comme l'explique David Phelippeau. « Le club a décidé de le laisser partir aux jeux panaméricains en concertation avec le club prêteur Arsenal. Cela montre quand même la considération de l’entraîneur le concernant », assure le journaliste de Ouest-France dans le podcast Sans Contrôle .

«Si Nantes peut casser le prêt...»