Il se lâche après l’humiliation du FC Nantes

Arnaud De Kanel

Sale soirée pour le FC Nantes. Giflés sur la pelouse de Bollaert (4-0) par le RC Lens, les Canaris ont essuyé leur plus gros revers de la saison. La belle série nantaise s'est donc brutalement arrêtée et la prestation d'ensemble n'était pas du goût de Pierre Aristouy, très remonté après ses joueurs.

Le RC Lens a peut-être (enfin) lancé sa saison en championnat. Quatre jours après le nul en Ligue des champions face au PSV (1-1), les hommes de Franck Haise ont étrillé le FC Nantes (4-0). Une humiliation pour les Canaris qui pourraient perdre leur 7ème place en fonction des autres résultats de cette 10ème journée de Ligue 1. Après la rencontre, Pierre Aristouy était très en colère.

«Il y a de la colère et de l’incompréhension»

Le coach du FC Nantes a eu des mots forts au coup de sifflet final. « Le sentiment est double. Vous avez vu comme moi un Nantes à 2 visages. Le sentiment qui m’anime après la 1ere période est plus de la déception, celle de revenir avec un score en notre défaveur. On avait largement rivalisé avec Lens, en ayant le courage de les presser haut, de se créer des situations, de pénétrer à 15 reprises dans leur surface, de tirer 8 fois. La déception vient du manque de précision. Puis sur la seconde période, il y a de la colère et de l’incompréhension, celle de ne pas avoir su maintenir la qualité de notre jeu puis d’avoir flanché mentalement. Je vais d’abord prendre le temps de revoir le match. Il est évident qu’on n’arrive pas à maintenir le rythme de la première période. Lens a aussi monté un peu le curseur pour qu’une différence assez nette se fasse entre les 2 équipes », a constaté Pierre Aristouy. Ses joueurs ont flanché sur le plan mental selon lui.

«Nous étions figés»