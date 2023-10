Le PSG veut s'offrir une nouvelle star, la guerre est déclarée

Amadou Diawara

Malgré les signatures de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani lors du dernier mercato estival, le PSG serait toujours sur les traces de Victor Osimhen. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, Chelsea et Liverpool aimeraient également s'offrir les services du buteur du Napoli en 2024.

Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait tenté de boucler la signature de Victor Osimhen, sans succès. Alors que le Napoli était trop gourmand pour la vente de son numéro 9, le club de la capitale s'est finalement rabattu sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Malgré tout, le PSG n'aurait pas fait une croix sur Victor Osimhen.

Le PSG en pince toujours pour Osimhen

Malgré les arrivées de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani l'été dernier, la direction du PSG verrait toujours d'un bon oeil l'idée de recruter Victor Osimhen. Toutefois, Luis Campos va devoir batailler ferme pour s'offrir les services du buteur de Naples en 2024.

Chelsea et Liverpool à l'affût pour Osimhen ?