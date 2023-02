Le PSG a bien tenté un très gros coup sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG souhaitait absolument recruter un joueur offensif afin de combler le départ de Pablo Sarabia qui a rejoint Wolverhampton. Dans cette optique, plusieurs pistes ont été étudiées à l’image de celle menant à Rayan Cherki. Et le joueur formé à l’OL confirme avoir été en contact avec le club de la capitale durant le mois de janvier.

Cet hiver, le mercato du PSG a tourné au fiasco. Et pour cause, Luis Campos a notamment échoué dans le recrutement d'un joueur offensif pour remplacer Pablo Sarabia. Et pourtant, plusieurs pistes ont été étudiées, à l'image de celle menant à Rayan Cherki. En vain, et le jeune milieu offensif de l'OL revient sur ce dossier.

Miracle pour Mbappé, le PSG tente un nouveau coup de poker https://t.co/Fw3RqBMdsf pic.twitter.com/fLzMUn6OO2 — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

Cherki confirme les contacts avec le PSG

« Vous m’avez pris un peu de court (sourire). Je rigole. J’ai vécu ça simplement. Je ne suis pas quelqu’un qui regarde forcément les réseaux sociaux, qui écoute ce qu’on dit à la télévision. Je fais mon petit bout de chemin. Quand ce sera l’heure de parler de ça, on parlera de ça », lance le joueur formé à l’OL en zone mixte avant que Bruno Cheyrou n’en rajoute une couche au micro de Prime Vidéo .

L'OL veut le garder