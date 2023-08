Le mercato est relancé pour cette star du PSG

Thomas Bourseau

Le feuilleton Marco Verratti n’en finit plus. Depuis quelque temps, il est annoncé qu’un transfert de l’Italien vers l’Arabie saoudite serait proche, mais en raison de la gourmandise du PSG sur l’indemnité de son transfert, Al-Hilal n’a toujours pas accueilli le Petit Hibou. Outre le Bayern Munich, Manchester United pourrait relancer l’opération.

Dans le cadre de la dernière ligne droite du mercato estival, un dossier fait l’actualité du PSG sur le marché : Marco Verratti. Après les départs de Lionel Messi, Sergio Ramos et Neymar, le Paris Saint-Germain aurait à cœur de voir sa star italienne plier bagage. Et pour ce faire, à l’instar de Neymar, Al-Hilal est une option. Le10sport.com vous a confié la semaine dernière que ce ne serait plus qu’une question de temps pour que son transfert en Arabie saoudite se concrétise.

Le PSG est dur en affaires avec Al-Hilal, Manchester United et le Bayern entrent en scène

Néanmoins, l’avidité du PSG pourrait compromettre la vente de Marco Verratti à Al-Hilal. Le club parisien aurait repoussé deux jolies offres saoudiennes, à savoir 30 et 45M€ pour le transfert de l’international italien. De quoi permettre à L’Equipe de relancer le feuilleton en faisant part d’intérêts de clubs européens pour Verratti comme le Bayern Munich et Manchester United.

A Manchester, Ten Hag est admiratif de Verratti